В Ростовской области полицейские запросили 200 тыс. рублей за возврат изъятых сигарет

Каменске-Шахтинском Ростовской области двое оперативников ОЭБиПК потребовали 200 тыс. рублей за возврат изъятых сигарет. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

За эту сумму они также обещали не привлекать предпринимателя к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. Но предприниматель обратилась с соответствующим заявлением в ГУСБ МВД России.

При получении денег подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело о взятке.

После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел.

По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.