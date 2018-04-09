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В Ростовской области полицейские запросили 200 тыс. рублей за возврат изъятых сигарет
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В Ростовской области полицейские запросили 200 тыс. рублей за возврат изъятых сигарет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Каменске-Шахтинском Ростовской области двое оперативников ОЭБиПК потребовали 200 тыс. рублей за возврат изъятых сигарет. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
За эту сумму они также обещали не привлекать предпринимателя к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. Но предприниматель обратилась с соответствующим заявлением в ГУСБ МВД России.
При получении денег подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело о взятке.
После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел.
По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
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