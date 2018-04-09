Мужчина ранил свою сожительницу в живот в Волгограде 

8 апреля в одну из городских больниц Волгограда поступила 31‐летняя местная жительница с проникающей колото‐резаной раной живота. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
Сотрудники больницы сообщили о пациентке с криминальной травмой в полицию. По информации
пресс-службы
ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов в этот же день задержали подозреваемого. Им оказался
31-летний
сожитель пострадавшей женщины.
Мужчина свою вину отрицать не стал и рассказал, что в ночь с субботы на воскресенье они вместе с сожительницей начали спорить на бытовые темы. В процессе спора женщина начала нецензурно ругаться, игнорируя замечания мужчины. После этого подозреваемый схватил со стола кухонный нож и ударил женщину в живот.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет.