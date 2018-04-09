Двух сотрудников донского антикоррупционного отдела подозревают во взяточничестве

МО МВД России «Каменский» заключены под стражу. Их подозревают в вымогательстве и получении взяток Донская бизнес-леди обратилась правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. По версии следствия, бывшие оперуполномоченные потребовали от женщины 200 тысяч рублей за возврат изъятых в ходе проверки сигарет. Также они обязались не привлекать предпринимательницу к ответственности за продажу немаркированной табачной продукции.

В ходе расследования злоумышленников задержали и возбудили в их отношении уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Сразу после этого их уволили из силовых структур. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств дела.