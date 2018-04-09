В Свердловской области полицейские освободили из «плена» мошенников первоуральца

Сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии проведены 5 обысков в Первоуральском городском округе по местам жительства и работы членов группы, подозреваемых в совершении мошеннических действий с квартирами местных граждан и екатеринбуржцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики освободили человека, которого злоумышленники заставили переписать свою жилплощадь.

Органы внутренних дел возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

В ходе проведения следственных мероприятий полицейские изъяли ряд предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Собранные материалы в отношении членов группы представители МВД направили в суд для избрания меры пресечения. Двое из фигурантов арестованы и помещены под стражу в СИЗО , еще двое — до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом. Следует отметить, что возглавлял криминальную компанию местный житель 1960 года рождения, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление к уголовной ответственности. Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливается.

Следственные органы полиции обращаются ко всем, кто мог стать их жертвами, с просьбой написать соответствующее заявление в отдел по борьбе с организованной преступностью. Контактный телефон +7 (343) 297-55-55.