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В Костроме задержали мужчину, который сделал ложный звонок о бомбе
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В Костроме задержали мужчину, который сделал ложный звонок о бомбе 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Инцидент произошел в воскресенье, 8 апреля, около полуночи. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о том, что скоро произойдет взрыв в жилом доме на улице Пантусовской. На место происшествия прибыли оперативные службы. Кинологи обследовали территорию с собаками. В результате звонок оказался ложным.
Полицейские нашли подозреваемого — 55-летнего жителя этого дома. Мужчина признался, что был в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался насолить брату, который живет с ним в одной квартире. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
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