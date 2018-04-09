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В Твери сотрудники полиции выявили факт получения взятки должностными лицами
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В Твери сотрудники полиции выявили факт получения взятки должностными лицами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городуТвери задокументирована противоправная деятельность руководителей одного измуниципальных предприятий коммунального хозяйства, подозреваемых в получении незаконного денежного вознаграждения.
По имеющейся информации, двое мужчин, являясь должностными лицами, проводили проверку объекта строительства, в ходе которой выявили нарушения, препятствующие присоединению многоквартирного дома к общегородской сети ливневой канализации.
Чиновники предложили директору компании-застройщика «уладить» вопрос за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Оперативниками установлено, что подозреваемые незаконно выдали директору объекта официальную справку о выполнении технических условий без фактического устранения ранее выявленных нарушений.
Подозреваемые задержаны в порядке статей 91 –92 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания. Полицейскими проведены обыски в кабинетах фигурантов, изъята техническая документация и электронныеносители информации.
Заволжским МСО г. Тверь СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 2 до 4 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности чиновников.
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