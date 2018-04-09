В Твери сотрудники полиции выявили факт получения взятки должностными лицами

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери задокументирована противоправная деятельность руководителей одного измуниципальных предприятий коммунального хозяйства, подозреваемых в получении незаконного денежного вознаграждения.

По имеющейся информации, двое мужчин, являясь должностными лицами, проводили проверку объекта строительства, в ходе которой выявили нарушения, препятствующие присоединению многоквартирного дома к общегородской сети ливневой канализации.

Чиновники предложили директору компании-застройщика «уладить» вопрос за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Оперативниками установлено, что подозреваемые незаконно выдали директору объекта официальную справку о выполнении технических условий без фактического устранения ранее выявленных нарушений.

Подозреваемые задержаны в порядке статей 91 –92 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания. Полицейскими проведены обыски в кабинетах фигурантов, изъята техническая документация и электронныеносители информации.

Заволжским МСО г. Тверь СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 2 до 4 миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности чиновников.