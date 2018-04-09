СК возбудил дело о халатности после гибели заключенного в «Матросской тишине» от метадона и кокаина

По его словам, заключенный умер еще 2 февраля 2018 г. в результате передозировки наркотиков. Как показала судмедэкспертиза, мужчина скончался от острого комбинированного отравления метадоном. В печени, желудке, крови и моче у него также был обнаружен димедрол, в моче — кокаин и каннабиоиды.

«Должностными лицами отдела режима и дежурной сменой следственного изолятора обысковые мероприятия в камере и личный обыск М. Асратяна надлежащим образом не проводился, запрещенные к хранению и использованию предметы своевременно не выявлены, что повлекло по неосторожности смерть следственно-арестованного. Таким образом, в действиях сотрудников СИЗО №1 усматриваются признаки состава преступления», — добавил источник.

М. Асратян был задержан в августе 2017 г. по делу о разбое. С тех пор он находился под стражей, Преображенский районный суд регулярно удовлетворял ходатайства следствия о продлении ареста мужчины.