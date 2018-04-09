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СК возбудил дело о халатности после гибели заключенного в «Матросской тишине» от метадона и кокаина
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СК возбудил дело о халатности после гибели заключенного в «Матросской тишине» от метадона и кокаина 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уголовное дело о халатности возбуждено по факту смерти в СИЗО №1 «Матросская тишина» заключенного М. Асратяна в результате передозировки наркотиков, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожность смерть человека» и «Сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, заключенный умер еще 2 февраля 2018 г. в результате передозировки наркотиков. Как показала судмедэкспертиза, мужчина скончался от острого комбинированного отравления метадоном. В печени, желудке, крови и моче у него также был обнаружен димедрол, в моче — кокаин и каннабиоиды.
«Должностными лицами отдела режима и дежурной сменой следственного изолятора обысковые мероприятия в камере и личный обыск М. Асратяна надлежащим образом не проводился, запрещенные к хранению и использованию предметы своевременно не выявлены, что повлекло по неосторожности смерть следственно-арестованного. Таким образом, в действиях сотрудников СИЗО №1 усматриваются признаки состава преступления», — добавил источник.
М. Асратян был задержан в августе 2017 г. по делу о разбое. С тех пор он находился под стражей, Преображенский районный суд регулярно удовлетворял ходатайства следствия о продлении ареста мужчины.
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