Полицейские задержали на окраине Рязани вооруженных опасной бритвой злоумышленников, причастных к разбойному нападению

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Московскому району Рязани по «горячим следам» задержали двух злоумышленников, причастных к разбойному нападению, совершенному в подъезде дома на улице Забайкальской.

Накануне в 11 часов утра в полицию обратился 32-летний житель Рязанского района. Мужчина по телефону сообщил, что в подъезде одного из домов на улице Забайкалськой на него напал незнакомец с опасной бритвой. Под угрозой расправы, злоумышленник отобрал у пострадавшего фотоаппарат и смартфон, а затем скрылся.

На место преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и два старших оперуполномоченных уголовного розыска. Полицейские опросили пострадавшего и кроме общих примет нападавшего, выяснили, что на пальцах руки, которой он демонстрировал опасную бритву, у него были две татуировки. Оперативники распознали эти татуировки, как сделанные в местах лишения свободы. Также пострадавший заметил, что от разбойника пахло спиртным.

Пока сотрудники полиции опрашивали жильцов дома, в котором произошло разбойное нападение, и фиксировали объяснения пострадавшего, оперативники уголовного розыска решили осмотреть ближайшие дворы.

Во дворе соседнего дома оперативники увидели двух молодых мужчин, внешность одного из них подходила под описание злоумышленника. Мужчины что-то негромко обсуждали. Подойдя к мужчинам, сотрудники полиции представились, предъявили служебные удостоверения и потребовали у незнакомцев документы.

Позже оперативники отмечали, что сразу же увидели на руках мужчин специфические татуировки, свидетельствующие о судимостях. Также они заметили, что один из мужчин нетрезв. Эти совпадения заставили сотрудников сконцентрироваться и подготовиться к возможно непростому задержанию, ведь злоумышленник мог достать опасную бритву.

Личные документы оказались при себе только у одного мужчины, но он не торопился их доставать и неожиданно незнакомцы попытались скрыться. Когда полицейские начали останавливать мужчин, один из них достал опасную бритву и попытался оказать вооруженное сопротивление. Оперативники применили физическую силу и быстро обезоружили и задержали злоумышленников, при этом один из них успел опасной бритвой порезать куртки полицейских. Во время стремительного задержания из одежды мужчин на землю выпали фотоаппарат и смартфон, похожие на похищенные.

Задержанных препроводили в отдел полиции, где выяснилось, что к разбойному нападению причастен нетрезвый 34-летний рязанец, ранее неоднократно судимый за хищения и угрозу убийством. Его приятелю — 37 летнему неоднократно судимому рязанцу инкриминировалось применение насилия в отношении представителя органов власти. Злоумышленники проживали в домах, расположенных недалеко от места разбойного нападения, и до появления во дворе полицейских решали, где можно продать отобранные фотоаппарат и телефон, чтобы быстрее купить спиртного. Похищенное и опасную бритву изъяли.

В отношении 34-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 «Разбой» УК РФ , по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет. В отношении 37-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», по которой грозит до 5-ти лет лишения свободы. Подозреваемых взяли под стражу.