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В Коми бывший командир горноспасателей приговорён к 7 годам колонии строгого режима за взятку
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В Коми бывший командир горноспасателей приговорён к 7 годам колонии строгого режима за взятку 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Коми приговорён к 7 годам колонии строгого режима бывший руководитель военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков за взятку 900 тыс. рублей за попустительство и общее покровительство при согласовании документации по обеспечению безопасности и ликвидации аварий на объектах АО «Воркутауголь». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Республике Коми.
Следствие и суд установили, что в 2015-2016 годах Лобков получал от лиц, представляющих интересы акционерных обществ «Северсталь Менеджмент» и «Воркутауголь», взятки за общее покровительство при осуществлении функций в отношении обслуживаемых горноспасательной частью объектов АО «Воркутауголь». Всего Лобков незаконно получил не менее 900 тысяч рублей.
В ходе следствия Лобков, находившийся под стражей, не признал вину по предъявленному обвинению.
Суд признал виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего командира отряда филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Леонида Лобкова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,8 миллиона рублей.
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