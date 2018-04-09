В Коми бывший командир горноспасателей приговорён к 7 годам колонии строгого режима за взятку

Следствие и суд установили, что в 2015-2016 годах Лобков получал от лиц, представляющих интересы акционерных обществ «Северсталь Менеджмент» и «Воркутауголь», взятки за общее покровительство при осуществлении функций в отношении обслуживаемых горноспасательной частью объектов АО «Воркутауголь». Всего Лобков незаконно получил не менее 900 тысяч рублей.

В ходе следствия Лобков, находившийся под стражей, не признал вину по предъявленному обвинению.

Суд признал виновным в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего командира отряда филиала «Военизированный горноспасательный отряд Печорского бассейна» ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» Леонида Лобкова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 1,8 миллиона рублей.