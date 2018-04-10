Ещё
Судят адвоката, обнародовавшего прейскурант на услуги следствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судят адвоката, обнародовавшего прейскурант на услуги следствия 

Legal.Report 1 час назад
В Ивановской области перед судом предстанет адвокат, предлагавший клиенту за 750 000 руб. пакет неформальных услуг по изменению меры пресечения и переквалификации уголовного дела. Бывший адвокат Ивановской коллегии адвокатов «Адвокатский центр» 38-летний Сергей Колотухин обвиняется в двух эпизодах по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, Колотухин в 2017 году защищал интересы местного жителя, который содержался под стражей по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД России по Ивановской области. Адвокат предложил клиенту комплекс платных услуг через связи в полиции. В 100 000 руб. он оценил предоставление информации из материалов уголовного дела, в 250 000 руб. — избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и в 500 000 руб. — содействие в предъявлении обвинения по менее тяжкой статье УК РФ.
Защитнику удалось получить два транша общей суммой в 350 000 руб., которые он вместо выполнения договоренностей присвоил себе. В сентябре при получении 500 000 руб. юрист был задержан с поличным сотрудниками регионального УФСБ. Адвокатская палата Ивановской области оперативно лишила Колотухина адвокатского статуса. В ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме и по решению суда находился под домашним арестом.
Колотухин участвовал в ряде громких процессов с участием чиновников в Ивановской области. В частности, защищал мэра Кинешмы Алексея Крупина, осужденного в 2017 году на 9 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Услугами адвоката также пользовался обвиняемый в получении взяток бывший первый зампред ивановского правительства Андрей Кабанов, осужденный в апреле 2017 года на 8,5 года строгого режима.
Legal.Report: последние новости
Осужденный мэр погасил половину 60-миллионного штрафа вещдоками Бастрыкин пытается вменить судье растление малолетних Глава УФНС получила 9 лет за подаренные Land Cruiser и дачу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков362
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину32
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение