Судят адвоката, обнародовавшего прейскурант на услуги следствия 

В Ивановской области перед судом предстанет адвокат, предлагавший клиенту за 750 000 руб. пакет неформальных услуг по изменению меры пресечения и переквалификации уголовного дела. Бывший адвокат Ивановской коллегии адвокатов «Адвокатский центр» 38-летний Сергей Колотухин обвиняется в двух эпизодах по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).
По версии следствия, Колотухин в 2017 году защищал интересы местного жителя, который содержался под стражей по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД России по Ивановской области. Адвокат предложил клиенту комплекс платных услуг через связи в полиции. В 100 000 руб. он оценил предоставление информации из материалов уголовного дела, в 250 000 руб. — избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и в 500 000 руб. — содействие в предъявлении обвинения по менее тяжкой статье УК РФ.
Защитнику удалось получить два транша общей суммой в 350 000 руб., которые он вместо выполнения договоренностей присвоил себе. В сентябре при получении 500 000 руб. юрист был задержан с поличным сотрудниками регионального УФСБ. Адвокатская палата Ивановской области оперативно лишила Колотухина адвокатского статуса. В ходе предварительного следствия он признал вину в полном объеме и по решению суда находился под домашним арестом.
Колотухин участвовал в ряде громких процессов с участием чиновников в Ивановской области. В частности, защищал мэра Кинешмы Алексея Крупина, осужденного в 2017 году на 9 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Услугами адвоката также пользовался обвиняемый в получении взяток бывший первый зампред ивановского правительства Андрей Кабанов, осужденный в апреле 2017 года на 8,5 года строгого режима.