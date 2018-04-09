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С фигуранта дела о «шпионских» очках из Волгограда взяли подписку о невызде
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С фигуранта дела о «шпионских» очках из Волгограда взяли подписку о невызде 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Подписка о невыезде взята с 48-летнего жителя Волгограда, купившего в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, сообщила РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что дело в отношении мужчины возбудили по статье о незаконном обороте специальных технических средств, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — пояснила собеседник агентства.
По версии следствия, в августе 2017 года житель Волгограда незаконно приобрел через интернет-сайт AliExpress солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. Как пояснили в СК, данные очки, согласно заключению специалиста, предназначены для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Как сообщили в управлении, подозреваемый 1 марта продал эти очки за две тысячи рублей мужчине, который участвовал в негласном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Сделка состоялась в зале железнодорожного вокзала станции «Волгоград-1».
В конце января 2017 года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство «Мини А8» для передачи акустической информации из помещения. Устройство, по данным следствия, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для коровы, отбивающейся от стада. Президент РФ Владимир Путин, которому задали вопрос о ситуации с фермером на ежегодной пресс-конференции, сказал, что постарается разобраться в инциденте.
Данное дело дошло до суда, однако позже Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности. Прокуратура, в свою очередь, вернула дело следователю для дополнительного расследования. В результате следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера.
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