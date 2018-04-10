В Иркутске проводится проверка по сообщению о незаконном лишении свободы

Следственным отделом по Свердловскому району Следственного управления

доследственная проверка по сообщению о незаконном лишении свободы

мужчиной в микрорайоне Юбилейный своей супруги и двух несовершеннолетних

детей по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Как установлено, в ночь с 8 на 9 апреля в ходе ссоры, возникшей между

супругами на почве ревности, мужчина, закрыв дверь квартиры изнутри,

забрал ключи от квартиры и автомобиля, чтобы не допустить отъезда жены

из дома.

В ходе конфликта женщина отправила смс-сообщение своей сестре,

которая, в свою очередь вызвала полицию, предположив, что мужчина

незаконно удерживает в квартире семью против их воли и угрожает им.

На требование сотрудников полиции впустить их в квартиру, мужчина

открыл дверь и впустил полицейских в помещение. Никто из жильцов

квартиры не пострадал. В настоящее время следователями опрошены супруги, очевидцы скандала.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки

будет принято процессуальное решение.