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В Иркутске проводится проверка по сообщению о незаконном лишении свободы
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В Иркутске проводится проверка по сообщению о незаконном лишении свободы 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Следственным отделом по Свердловскому району Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата
доследственная проверка по сообщению о незаконном лишении свободы
мужчиной в микрорайоне Юбилейный своей супруги и двух несовершеннолетних
детей по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ  (незаконное лишение свободы).
Как установлено, в ночь с 8 на 9 апреля в ходе ссоры, возникшей между
супругами на почве ревности, мужчина, закрыв дверь квартиры изнутри,
забрал ключи от квартиры и автомобиля, чтобы не допустить отъезда жены
из дома.
В ходе конфликта женщина отправила смс-сообщение своей сестре,
которая, в свою очередь вызвала полицию, предположив, что мужчина
незаконно удерживает в квартире семью против их воли и угрожает им.
На требование сотрудников полиции впустить их в квартиру, мужчина
открыл дверь и впустил полицейских в помещение. Никто из жильцов
квартиры не пострадал. В настоящее время следователями опрошены супруги, очевидцы скандала.
Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на  установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки
будет принято процессуальное решение.
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