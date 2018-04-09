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Участников преступного сообщества будут судить в Нижегородской области
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Участников преступного сообщества будут судить в Нижегородской области 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственные органы Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 10 человек, в том числе трех бывших сотрудников полиции, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, занимавшемся вымогательствами, мошенничествами и убийствами, сообщает в понедельник СК СКР по региону.
По версии следствия, с 2014 по август 2016 года участники преступного сообщества похитили квартиры у семи граждан, при этом трое потерпевших были убиты, двое — похищены. Все противоправные деяния совершались в отношении одиноко проживающих, социально незащищенных лиц. Всего ущерб для потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10,8 млн рублей, отмечается в сообщении.
Кроме того, летом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками, один из которых являлся его школьным приятелем, совершили несанкционированную врезку в нефтепровод в Лысковском районе. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 млн рублей.
Противоправные действия злоумышленников были пресечены в результате взаимодействия следователей СКР, оперативных сотрудников УФСБ и 6 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области. По информации ГУ МВД России по региону, в настоящее время все трое обвиняемых полицейских из органов внутренних дел уволены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении одного из участников преступного сообщества, заключившего досудебное соглашение и полностью признавшего вину, уголовное дело ранее уже направлено в суд. Еще один участник преступного сообщества скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Фото: sledcom.ru.
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