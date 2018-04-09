Проверяли свою меткость: два пьяных тюменца стреляли с балкона из пневматической винтовки

В воскресенье вечером, 8 апреля, в Тюмени задержали двух пьяных друзей, открывших стрельбу из одного из домов по улице Щорса. Мужчины, вооружившись пневматической винтовкой, вышли на балкон и решили проверить свою меткость. О неизвестных, стреляющих в сторону прохожих, в полицию сообщил пенсионер, живущий по соседству.

— На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Полицейские вычислили квартиру, с балкона которой шла стрельба, и задержали в ней двух мужчин 1981 и 1984 годов рождения, — рассказала 72.ru Мария Новопашина , пресс-секретарь городской полиции.

Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Пневматическая винтовка, из которой они стреляли с балкона, оказалась зарегистрированной на одного из них. Мужчин, решивших проверить свою меткость доставили в городской отдел полиции №4. Здесь друзья признались, что целились не в людей, а только в неодушевленные предметы.

Жителю Тюмени, который не только целился, но и стрелял, грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Помимо этого его могут лишить права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет. Не избежал наказания и второй участник опасного развлечения. Правда, его привлекли к ответственности по более мягкой статье административного кодекса.

Инцидент на улице Щорса — это уже не первый случай, когда тюменцы открывают стрельбу в черте города. Полиция сейчас ищет хулигана, который обстреливает машины у детсада на Ямской.