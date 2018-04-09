Ещё
Проверяли свою меткость: два пьяных тюменца стреляли с балкона из пневматической винтовки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Проверяли свою меткость: два пьяных тюменца стреляли с балкона из пневматической винтовки 

72.ru 54 минуты назад
Фото: 72.ru
В воскресенье вечером, 8 апреля, в Тюмени задержали двух пьяных друзей, открывших стрельбу из одного из домов по улице Щорса. Мужчины, вооружившись пневматической винтовкой, вышли на балкон и решили проверить свою меткость. О неизвестных, стреляющих в сторону прохожих, в полицию сообщил пенсионер, живущий по соседству.
— На место происшествия выехала группа немедленного реагирования. Полицейские вычислили квартиру, с балкона которой шла стрельба, и задержали в ней двух мужчин 1981 и 1984 годов рождения, — рассказала 72.ru Мария Новопашина, пресс-секретарь городской полиции.
Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Пневматическая винтовка, из которой они стреляли с балкона, оказалась зарегистрированной на одного из них. Мужчин, решивших проверить свою меткость доставили в городской отдел полиции №4. Здесь друзья признались, что целились не в людей, а только в неодушевленные предметы.
Жителю Тюмени, который не только целился, но и стрелял, грозит административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Помимо этого его могут лишить права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет. Не избежал наказания и второй участник опасного развлечения. Правда, его привлекли к ответственности по более мягкой статье административного кодекса.
Инцидент на улице Щорса — это уже не первый случай, когда тюменцы открывают стрельбу в черте города. Полиция сейчас ищет хулигана, который обстреливает машины у детсада на Ямской.
72.ru: последние новости
Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию Бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова отправили в колонию на шесть лет Задержали тюменца, который убил мужчину и поджег его в квартире на Парфенова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России741
Авиаудару по Сирии нашли объяснение51
Акции Сбербанка рухнули159
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»187
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение