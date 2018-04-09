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Испанская прокуратура требует приговорить депутата ГД к пяти годам тюрьмы
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Испанская прокуратура требует приговорить депутата ГД к пяти годам тюрьмы 

РИА Новости 55 минут назад
МАДРИД, 9 апр — РИА Новости. Испанская прокуратура по борьбе с коррупцией снизила сроки, к которым она предлагает приговорить подсудимых по делу о так называемой «русской мафии» ("операция Тройка"), в частности, депутата Госдумы Владислава Резника обвинение требует приговорить к пяти годам тюрьмы.
В феврале в Национальной судебной палате Испании началось рассмотрение дела так называемой «русской мафии», расследование которого заняло 11 лет. На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые фигурируют в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные — в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, Геннадий Петров и Александр Малышев — уехали из Испании и не вернулись. По версии прокуратуры, группировка занималась в Испании отмыванием денег, нажитых преступным путем через создание компаний, связанных с недвижимостью. На скамье подсудимых — депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, которые приобретали недвижимость на Майорке.
Изначально прокуроры требовали приговорить подсудимых к пяти с половиной годам заключения и штрафу 100 миллионов евро каждого. На заседании, состоявшемся в понедельник, прокуратура изменила свои требования.
Прокуроры Хосе Гринда и Жоан Коррау предлагают приговорить Резника к пяти годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 30 миллионов евро. Его супругу Диану Гиндин — к четырем с половиной годам заключения и штрафу в размере пять миллионов евро. Выступая на судебном заседании в конце февраля, Резник опроверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что всю недвижимость на Майорке он приобретал на деньги, заработанные в России, все его доходы задекларированы и у него нет никаких «преступных денег».
Остальные обвиняемые, по мнению прокуратуры, должны быть приговорены к срокам от двух лет и трех месяцев заключения до трех лет и десяти месяцев заключения и штрафам от 65 миллионов евро до одного евро.
Сторона защиты требует признать обвиняемых невиновными.
При этом прокурор Гринда подтвердил предлагаемые сроки наказания для предполагаемых лидеров группировки Геннадия Петрова и Александра Малышева, а также супруги Малышева Ольги Соловьевой, которые скрываются от испанского правосудия за границей. Их обвинение требует приговорить к восьми с половиной годам заключения, а остальных находящихся в бегах — к пяти с половиной.
Ранее суд принял решение прекратить дело в отношении одного из обвиняемых — тяжело больного Антонио Фортуни. Леонид Хазин и Михаил Ребо пошли на сделку с прокуратурой: Хазин согласился с наказанием в один год и семь месяцев заключения и штрафом в 26 тысяч евро, а Ребо — с наказанием в два года заключения и штрафом в 1,6 миллиона евро. Обвинения с Вадима Романюка сняты, поскольку он заключил сделку со следствием.
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