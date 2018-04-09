Организатор притона в Отрадном угодил в руки полиции

Сотрудники правоохранительных органов на минувшей неделе ликвидировали притон для занятия проституцией в одном из домов по улице Декабристов. Об этом сообщил источник в УВД по СВАО.

— В ходе проверки оперативной информации оперативники задержали девушку 34 лет, приезжую из одного из регионов России , оказывающую услуги интимного характера за денежное вознаграждение, — уточнил источник.

На «жрицу любви» составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». А организатор притона — 29-летний москвич — был задержан, и ему грозит более серьезное наказание. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ. (ак)