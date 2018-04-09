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Организатор притона в Отрадном угодил в руки полиции
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Организатор притона в Отрадном угодил в руки полиции 

Управа района Отрадное 55 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Сотрудники правоохранительных органов на минувшей неделе ликвидировали притон для занятия проституцией в одном из домов по улице Декабристов. Об этом сообщил источник в УВД по СВАО.
— В ходе проверки оперативной информации оперативники задержали девушку 34 лет, приезжую из одного из регионов России, оказывающую услуги интимного характера за денежное вознаграждение, — уточнил источник.
На «жрицу любви» составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». А организатор притона — 29-летний москвич — был задержан, и ему грозит более серьезное наказание. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ. (ак)
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