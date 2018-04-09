Сотрудница полиции вымогала у бизнесмена три миллиона рублей за незаконное размещение мигрантов на Кубани

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Брюховецкому району Кубани обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры Краснодарского края

В период с 23 марта по 5 мая прошлого года сотрудники отдела по вопросам миграции отдела полиции по Брюховецкому району провели рейды и установили, что хозяин гостиницы «Амела» не сообщил о прибытии десяти иностранных граждан, нарушив миграционное законодательство. Начальнице отдела было передано десять протоколов.

Однако руководитель отдела решила обогатиться за счет владельца гостиницы и не привлекать его к административной ответственности. За это она хотела получить от него три миллиона рублей. Женщина попросила свою знакомую выступить посредником. После нескольких встреч с бизнесменом размер взятки снизился до 2,5 миллиона рублей. Тогда же владелец гостиницы обратился в отдел СКР и рассказал о вымогательстве. Спустя несколько дней сотрудники УФСБ по краю задержали злоумышленниц во время передачи денег. В отношении задержанных были заведены уголовные дела.

В ходе расследования сотрудница полиции находилась под стражей, а ее сообщница под подпиской о невыезде. После проведения служебной проверки, задержанную уволили из органов МВД по отрицательным мотивам. Материалы дела передали в суд. Теперь обвиняемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет или штраф до стократной суммы взятки.

М. А. Шолохова

приговорили к тюремному заключения за взятку. На взяточничестве преподаватель заработал более 100 тысяч рублей.