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В Югре вор украл из магазина 21 нож и рюкзак
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В Югре вор украл из магазина 21 нож и рюкзак 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
36-летний житель Ханты-Мансийска затеял необычную кражу. Мужчина собрал коллекцию ножей разных размеров и спрятал их в рюкзак. Всего прихватил 21 штуку на общую сумму 5 тыс. рублей. После попытался вынести из торгового зала, но продавец уличил вора и нажал тревожную кнопку.
На сигнал отреагировали сотрудники Росгвардии прапорщик полиции Александр Шевцов и сержант полиции Александр Гаранин. Им удалось поймать нарушителя с поличным. После преступника передали полиции. Житель Ханты-Мансийска уже дал признательные показания. Ведётся следствие.
Источник фотографии: nesusvet.narod.ru
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