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20-летний борец одним ударом убил жителя Калужской области
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20-летний борец одним ударом убил жителя Калужской области 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Балабаново Калужской области 20-летним спортсменом.
"СКР региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщает пресс-служба регионального СКР.
Ранним утром между потерпевшим, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и компанией молодых людей произошел конфликт. Пьяного потерпевшего вывели на улицу, затем молодой спортсмен на нес ему удар в голову, после чего тот скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.
Ранее американский боксер Деонтей Уайлдер выразил желание убить своего соперника на ринге во время поединка.
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