20-летний борец одним ударом убил жителя Калужской области

"СКР региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Ранним утром между потерпевшим, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и компанией молодых людей произошел конфликт. Пьяного потерпевшего вывели на улицу, затем молодой спортсмен на нес ему удар в голову, после чего тот скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы.