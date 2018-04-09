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Следствие устанавливает обстоятельства покушения на убийство юноши на Юго-Западе Москвы
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Следствие устанавливает обстоятельства покушения на убийство юноши на Юго-Западе Москвы 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего жителя столицы.
«По данным следствия», — сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве — «вечером 7 апреля 2018 года вблизи дома по улице Миклухо-Маклая между подозреваемым и 17-летним подростком возникла ссора, в ходе которой мужчина произвел не менее трех выстрелов из травматического оружия в несовершеннолетнего. После этого нападавший скрылся, а подростка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь».
На следующий день мужчина добровольно явился в следственный отдел и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.
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