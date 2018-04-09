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Экс-главу отдела уголовного розыска МВД по РТ оставили под арестом
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Экс-главу отдела уголовного розыска МВД по РТ оставили под арестом 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Бывший глава отдела уголовного розыска МВД по РТ Роман Пахомов решением Советского районного суда Казани остался под домашним арестом. Мера пресечения истекает 5 июня. Роман Пахомов, напомним, обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Он был задержан 5 апреля в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и СКР. Следствие считает, что Пахомов должен был передать взятку в размере 7 миллионов рублей в качестве оплаты за не привлечение к уголовной ответственности одного из фигурантов расследования о незаконной банковской деятельности. Пахомов, как сообщали в пресс-службе МВД РТ, был задержан при передаче денег.
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