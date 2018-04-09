Экс-главу отдела уголовного розыска МВД по РТ оставили под арестом 

Бывший глава отдела уголовного розыска МВД по РТ Роман Пахомов решением Советского районного суда Казани остался под домашним арестом. Мера пресечения истекает 5 июня. Роман Пахомов, напомним, обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Он был задержан 5 апреля в ходе совместной операции сотрудников ФСБ и СКР. Следствие считает, что Пахомов должен был передать взятку в размере 7 миллионов рублей в качестве оплаты за не привлечение к уголовной ответственности одного из фигурантов расследования о незаконной банковской деятельности. Пахомов, как сообщали в пресс-службе МВД РТ, был задержан при передаче денег.