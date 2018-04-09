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В Угличе осудили бывшего директора муниципального предприятия
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В Угличе осудили бывшего директора муниципального предприятия 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, его признали виновным в присвоении, совершенном с использованием служебного положения. Работая директором МУП «Риком», он возместил себе за счет средств организации понесенные расходы в связи с оплатой штрафа наложенного на него как на должностное лицо.
С помощью подложных документов в 2016 году он получил 108 тысяч рублей. В ходе разбирательства мужчина не признал свою вину и заявлял о заказе со стороны сотрудников. Суд назначил ему условный срок — 2,5 года.
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