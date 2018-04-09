В Угличе осудили бывшего директора муниципального предприятия

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, его признали виновным в присвоении, совершенном с использованием служебного положения. Работая директором МУП «Риком», он возместил себе за счет средств организации понесенные расходы в связи с оплатой штрафа наложенного на него как на должностное лицо.

С помощью подложных документов в 2016 году он получил 108 тысяч рублей. В ходе разбирательства мужчина не признал свою вину и заявлял о заказе со стороны сотрудников. Суд назначил ему условный срок — 2,5 года.