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Американца отправили в колонию за «продажу» должности в Росрыболовстве
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Американца отправили в колонию за «продажу» должности в Росрыболовстве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Москве гражданина США, пытавшегося продать назначение на руководящую должность в Росрыболовстве за семь миллионов долларов, приговорили к трем годам колонии. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.
В 2016 году американец Джордж Хагер вместе с тремя россиянами узнал о желании жителя столицы устроиться работать в Росрыболовство. Они заверили соискателя, что имеют обширные связи с высокопоставленными сотрудниками учреждения, и предложили посодействовать в его назначении на высокую должность.
С апреля по май того же года они получили от претендента часть вознаграждения — 300 тысяч долларов. «Коммерсантъ» писал, что Хагер и россияне предлагали должность в Росрыболовстве бизнесмену, тот после передачи части денег обратился в ФСБ. Хагера задержали и арестовали, позднее были задержаны его сообщники. Они получили от трех с половиной лет до четырех лет лишения свободы.
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