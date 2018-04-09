Американца отправили в колонию за «продажу» должности в Росрыболовстве

Москве гражданина США , пытавшегося продать назначение на руководящую должность в Росрыболовстве за семь миллионов долларов, приговорили к трем годам колонии. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.

В 2016 году американец Джордж Хагер вместе с тремя россиянами узнал о желании жителя столицы устроиться работать в Росрыболовство. Они заверили соискателя, что имеют обширные связи с высокопоставленными сотрудниками учреждения, и предложили посодействовать в его назначении на высокую должность.