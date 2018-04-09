Ещё
Суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Татарстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Татарстана 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по республике Татарстан Роман Пахомов отправлен под домашний арест решением Советского районного суда. Об этом сообщает Inkazan.
Защита и подозреваемый просили назначить Пахомову домашний арест.
Пахомова задержали 5 апреля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Пахомов расследовал уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности в отношении четырех граждан. В сентябре 2017 года он вместе с неустановленными должностными лицами МВД по Республике Татарстан предложил одному из фигурантов за непривлечение к уголовной ответственности передать ему 7 миллионов рублей.
Мужчина не стал передавать деньги Пахомову и обратился в органы госбезопасности, сообщив о противоправных действиях начальника уголовного розыска. Все действия проходили под контролем оперативных служб, в результате 5 апреля 2018 года после передачи $100 тысяч Пахомова задержали.
Rambler News Service: последние новости
СК возбудил уголовное дело против «подпольного косметолога» из Ставрополя Суд арестовал главу подконтрольной «Сумме» строительной компании «Интекс» Артура Максидова СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ГУП РК «Мост»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России733
Авиаудару по Сирии нашли объяснение48
Акции Сбербанка рухнули158
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»185
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение