Суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Татарстана

Защита и подозреваемый просили назначить Пахомову домашний арест.

Пахомова задержали 5 апреля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Пахомов расследовал уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности в отношении четырех граждан. В сентябре 2017 года он вместе с неустановленными должностными лицами МВД по Республике Татарстан предложил одному из фигурантов за непривлечение к уголовной ответственности передать ему 7 миллионов рублей.