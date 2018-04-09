Суд отправил под домашний арест начальника уголовного розыска Татарстана 

Начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по республике Татарстан Роман Пахомов отправлен под домашний арест решением Советского районного суда. Об этом сообщает Inkazan.
Защита и подозреваемый просили назначить Пахомову домашний арест.
Пахомова задержали 5 апреля 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Пахомов расследовал уголовное дело по факту ведения незаконной банковской деятельности в отношении четырех граждан. В сентябре 2017 года он вместе с неустановленными должностными лицами МВД по Республике Татарстан предложил одному из фигурантов за непривлечение к уголовной ответственности передать ему 7 миллионов рублей.
Мужчина не стал передавать деньги Пахомову и обратился в органы госбезопасности, сообщив о противоправных действиях начальника уголовного розыска. Все действия проходили под контролем оперативных служб, в результате 5 апреля 2018 года после передачи $100 тысяч Пахомова задержали.