В Саратовской области нашли тело пропавшей два дня назад школьницы 

САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Девочку 12 лет, которая пропала в Саратовской области в минувшее воскресенье, нашли мертвой в водоеме. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
"Во вторник в дневное время в городе Красноармейске в районе кирпичного завода в водоеме обнаружено тело 12-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство)", — сообщили в пресс-службе.
Девочка ушла из дома 8 апреля и не вернулась. Школьницу разыскивали полицейские и волонтеры организации «Лиза Алерт». По данным источников оперативных служб, на теле ребенка есть признаки насильственной смерти.