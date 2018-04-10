В Саратовской области нашли тело пропавшей два дня назад школьницы

"Во вторник в дневное время в городе Красноармейске в районе кирпичного завода в водоеме обнаружено тело 12-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство)", — сообщили в пресс-службе.

Девочка ушла из дома 8 апреля и не вернулась. Школьницу разыскивали полицейские и волонтеры организации «Лиза Алерт». По данным источников оперативных служб, на теле ребенка есть признаки насильственной смерти.