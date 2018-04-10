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В Саратовской области нашли тело пропавшей два дня назад школьницы
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В Саратовской области нашли тело пропавшей два дня назад школьницы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Девочку 12 лет, которая пропала в Саратовской области в минувшее воскресенье, нашли мертвой в водоеме. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
"Во вторник в дневное время в городе Красноармейске в районе кирпичного завода в водоеме обнаружено тело 12-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство)", — сообщили в пресс-службе.
Девочка ушла из дома 8 апреля и не вернулась. Школьницу разыскивали полицейские и волонтеры организации «Лиза Алерт». По данным источников оперативных служб, на теле ребенка есть признаки насильственной смерти.
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