В Тюмени налоговый инспектор заработала 9,5 млн на продаже служебной информации о запланированных проверках

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении теперь уже бывшей сотрудницы налоговой инспекции . Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Продавая служебную информацию, за неполные два года она заработала почти 10 млн рублей.

— По версии следствия, осенью 2014 года главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Тюмени № 3 в ходе очередной проверки познакомилась с руководительницей одной из коммерческих организаций, оказывающей консультативные услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права. Женщины подружились, и инспектор стала делиться со своей подругой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов своей фирмы. Впоследствии сотрудница налоговой инспекции стала за деньги предоставлять служебную информацию о запланированных проверках, — рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В общей сложности с января 2015 года по ноябрь 2016 года инспектор в качестве взятки получила 9,5 млн рублей. В ноябре 2016 года она была задержана с поличным сотрудниками РУФСБ по Тюменской области.

Сейчас фигурантка находится под домашним арестом.

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Калининский районный суд. За получение взятки в особо крупном размере бывшая сотрудница налоговой рискует лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.