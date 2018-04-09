Ещё
В Тюмени налоговый инспектор заработала 9,5 млн на продаже служебной информации о запланированных проверках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени налоговый инспектор заработала 9,5 млн на продаже служебной информации о запланированных проверках 

72.ru 55 минут назад
Фото: 72.ru
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении теперь уже бывшей сотрудницы налоговой инспекции. Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Продавая служебную информацию, за неполные два года она заработала почти 10 млн рублей.
— По версии следствия, осенью 2014 года главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок № 2 ИФНС России по Тюмени № 3 в ходе очередной проверки познакомилась с руководительницей одной из коммерческих организаций, оказывающей консультативные услуги в области бухгалтерского учета, налогообложения, управления и права. Женщины подружились, и инспектор стала делиться со своей подругой служебной информацией, которую та использовала в интересах клиентов своей фирмы. Впоследствии сотрудница налоговой инспекции стала за деньги предоставлять служебную информацию о запланированных проверках, — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
В общей сложности с января 2015 года по ноябрь 2016 года инспектор в качестве взятки получила 9,5 млн рублей. В ноябре 2016 года она была задержана с поличным сотрудниками РУФСБ по Тюменской области.
Сейчас фигурантка находится под домашним арестом.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Калининский районный суд. За получение взятки в особо крупном размере бывшая сотрудница налоговой рискует лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет.
72.ru: последние новости
Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию Бывшего проректора ТИУ Александра Ошибкова отправили в колонию на шесть лет В сгоревшей квартире на Парфенова нашли убитого мужчину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше335
Эрдоган нацелился на Донбасс278
Сбербанк выступил с заявлением52
Авиаудару по Сирии нашли объяснение140
Черный понедельник наступил для России818
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение