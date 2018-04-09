Орловский поэт Бывшев приговорен к 330 часам обязательных работ за стихотворение об Украине

Кромской районный суд Орловской области вынес приговор школьному учителю Александру Бывшеву,

обвиненному

в возбуждении ненависти или вражды ( часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса) из-за публикации стихотворения «На независимость Украины ». Об этом сообщается на странице в Twitter

"Грани.ru".

По данным издания, 9 апреля судья Руслан Ерохин признал Бывшева виновным и приговорил его к 330 часам обязательных работ. Также ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

При этом прокурор Алексей Трянзин просил назначить подсудимому 2,5 года колонии-поселения.

Сам Бывшев себя виновным не признает. Он назвал свое судебное преследование «беспределом».

Александру Бывшеву дали 330 часов обязательных работ за написание стихотворения «На независимость Украины». Его комментарий сразу после оглашения приговора. https://t.co/5lrdCJNCHI pic.twitter.com/UycEnupoCs

— Грани.Ру (@GraniTweet) April 9, 2018

Поводом для уголовного дела в отношении Бывшева послужила публикация стихотворения «На независимость Украины» на его личной странице в соцсети «ВКонтакте» в феврале 2015 года. Сам Бывшев называет свое сочинение «политическим ответом» на известное произведение поэта Иосифа Бродского

Советский суд Орла 7 сентября 2016 года признал это стихотворение экстремистским, после чего оно было внесено в соответствующий

список

экстремистских материалов Минюста . По мнению следователей, стихотворение является уничижительным для русского народа, рассказывал Бывшев телеканалу

"Дождь"

В январе 2017 года у Бывшева прошли обыски. В октябре с него взяли подписку о невыезде, сообщал поэт на своей странице в Facebook

30 октября — в День памяти жертв политических репрессий — Бывшеву предъявили обвинение. В ноябре он предстал перед судом, передает

"ОВД-Инфо"

Данное уголовное дело стало для Бывшева уже третьим по счету. Ранее, в июле 2015 года, его признали виновным в экстремизме за стихотворение под названием «Украинским патриотам», опубликованное в интернете в марте 2014 года. В нем поэт осудил присоединение Крыма России . Тогда суд приговорил учителя к 300 часам обязательных работ и отстранил его от должности на два года.

В 2014 году против педагога было возбуждено еще одно дело из-за стихотворения «Украинские повстанцы». Позднее СКР его закрыл.

Четвертое дело в отношении Бывшева возбудили в январе 2018 года — поэта обвинили в воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ) из-за публикаций им в соцсетях постов о ходе судебного разбирательства.

Еще одно — пятое — уголовное дело, как и первые три, было возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ. Поводом стала публикация Бывшевым в сентябре 2017 года двух стихотворений «Русский дух» и «Могучая куча» на сайте «Орлец».