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Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе управления жилищной политики
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Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе управления жилищной политики 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Обвинительный приговор в отношении экс-начальника управления жилищной политики городской администрации Сергея Макеева огласили в понедельник, 9 апреля, в Центральном районном суде Оренбурга.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей и запрета занимать государственные должности в течение двух лет.
Напомним, Сергея Макеева обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании акта-приемк домов для детей сирот на улицах Турбинной и Заводской. На момент подписания документов бывшим начальником управления жилищной политики дома фактически были непригодными для проживания.
Сумму ущерба, причиненного Макеевым, оценили в более чем 100 млн рублей. Гособвинение запросило для Макеева наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Прокурор отметил, что бывший глава управления знал о непригодности жилья, однако все равно подписал документы.
Изначально дело Сергея Макеева проходило по статье превышения должностных полномочий, однако в последствии суд переквалифицировал статью на злоупотребление.
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