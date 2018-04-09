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Экс-сотрудник оренбургской мэрии отделался штрафом за ущерб в сто миллионов
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Экс-сотрудник оренбургской мэрии отделался штрафом за ущерб в сто миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве домов для сирот. Прокуратура просила для бывшего чиновника три года колонии.
По версии следствия, Сергей Макеев, будучи начальником городского управления жилищной политики, подписал акты приемки домов, в которые должны были переселиться семьи сирот. На момент документальной приемки домов они фактически не были пригодными для проживания, но подрядчик свои деньги получил и работу не доделал. Сумму ущерба, причиненного Макеевым, оценили более чем в 100 млн рублей.
Центральный районный суд Оренбурга признал экс-чиновника виновными и оштрафовал его на 120 тыс. рублей. Также суд лишил Сергея Макеева права занимать должности в муниципальной системе управления на срок два года.
Ситуация с проблемами по домам для сирот длилась в Оренбургской области почти три года, она потребовала вмешательства не только силовиков, но и региональных властей.
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