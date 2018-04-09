В Хорошево-Мневниках задержали хулигана, угрожавшего прохожим

Полицейские Хорошево-Мневников задержали хулигана, угрожавшего прохожим на Живописной улице.

— Молодой человек затеял ссору и из хулиганских побуждений, используя в качестве оружия кирпич и нож, умышленно размахивал ими в сторону заявителей. Выражаясь в адрес граждан нецензурной бранью, дебошир высказывал необоснованные претензии и угрозы причинения вреда здоровью. Своими действиями он нарушил общественный порядок и выразил неуважение к окружающим, — рассказали в пресс-службе УВД по СЗАО.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции районного ОМВД задержали подозреваемого в хулиганстве. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабежи и мошенничество 21-летний безработный москвич.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)