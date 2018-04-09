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Экс-глава отряда горноспасателей осужден за взятку от бывшего руководства «Воркутауголь»
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Экс-глава отряда горноспасателей осужден за взятку от бывшего руководства «Воркутауголь» 

ТАСС 2 часа назад
СЫКТЫВКАР, 9 апреля. /ТАСС/. Воркутинский городской суд приговорил бывшего командира филиала военизированного горноспасательного отряда в Воркуте Леонида Лобкова к семи годам строгого режима со штрафом в 1,8 млн рублей за взятку в 900 тыс. рублей от прежнего руководства компании «Воркутауголь». Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре Республики Коми.
Уголовное дело в отношении Лобкова возбудили в ходе расследования причин аварии на шахте «Северная», которая произошла в феврале 2016 года и унесла жизни 36 человек, в том числе пяти горноспасателей. В ходе расследования причин аварии выяснилось, что бывшее руководство угледобывающего предприятия — гендиректор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков и руководитель компании «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин платили взятки руководителям контрольных органов.
"Суд признал бывшего командира горноспасателей виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 1,8 млн рублей. Также у осужденного конфискованы 900 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления", — говорится в сообщении.
Суд установил, что с апреля по октябрь 2015 года Лобков получил 900 тыс. рублей взятки, содействовал снижению затрат компании «Воркутауголь» на горноспасательное обслуживание, «допускал попустительство и оказывал общее покровительство при рассмотрении вопросов о согласовании или рассогласовании плана ликвидации аварии и его отдельных позиций в отношении обслуживаемых горноспасателями объектов „Воркутауголь“.
В получении взяток также уличены экс-руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко, который, по версии следствия, получил не менее 810 тыс. рублей, и начальник Воркутинского отдела государственной инспекции труда Петр Гильц — не менее 1 млн рублей. Гончаренко полностью признал вину и содействовал следствию. В феврале этого года он приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в 1,62 млн рублей. Гильц вину не признавал и покончил с собой в камере СИЗО в декабре 2016 года.
»Лобков не признал свою вину ни в ходе предварительного расследования дела, ни в суде. Все это время он содержался под стражей", — уточнили ТАСС в прокуратуре республики. Ранее сообщалось, что Шаблаков активно сотрудничал со следствием, а Ларин скрылся от правоохранительных органов в Лондоне, находится в розыске. «Воркутауголь» оштрафована на 30,5 млн рублей за взятки контролирующим органам.
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