Алик, Коля и Руслан: главарю наркобанды в Костроме грозит 25 лет

Костромской области будут судить 35-летнего мужчину, который вместе с напарниками организовал наркобанду, узнал KOSTROMA.TODAY. Его подельников пока ищут.

По версии следствия, в период с августа 2016 года по январь 2017 года мужчина познакомился в интернете с некими «Колей», «Аликом» и «Русланом» — так звали новых знакомых в сети, как их зовут по-настоящему, пока неизвестно. Все вместе решили организовать наркобизнес.

Мужчины распространяли героин на территории Костромской, Смоленской и Тверской областей.

Раскрутив бизнес, они наняли 6 закладчиков — тех, кто непосредственно прятали наркотики по различным точкам в городе.

Дело, что называется, пошло, и костромич организовал три подразделения в разных областях. На него работали диспетчеры, бухгалтер и закладчики.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе областной прокуратуры , мужчина набирал закладчиков, устраивал им настоящие кастинги и обучал приемам и способам распространения наркотиков.

За вербовку каждого человека платили 3 тысячи рублей, за каждую закладку 50 рублей, за доставку каждой оптовой партии наркотиков в регион — 1 тысячу рублей.

Менее, чем за год, участники преступной группы совершили 17 особо тяжких преступлений, связанных с наркотиками.

Расследование уголовного дела занимались костромские полицейские.

Сейчас все материалы переданы в суд. Организатору банды грозит 25 лет лишения свободы. При этом его подельников «Колю», «Алика» и «Руслана» пока ищут.