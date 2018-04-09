Ещё
В Ивановской области сотруднику ГУ МЧС дали 5 лет за взятки по госконтрактам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

В Ивановской области сотруднику ГУ МЧС дали 5 лет за взятки по госконтрактам 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС по Ивановской области Алексей Коновалов, за взятку подписавший акты выполненных работ по ремонту пожарной техники, получил 5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.
Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела материально-технического обеспечения, развития инфраструктуры и размещения заказов ГУ МЧС России по Ивановской области Алексею Коновалову. Его признали виновным в получении взятки, совершённом в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Следствие и суд установили, что в январе 2016 года Коновалов вместе с соучастником, которому ранее судом уже вынесен обвинительный приговор, получил часть взятки в сумме 80 тысяч рублей от представителя ООО «Гиперион» и ООО «Хорс» за помощь в подписании актов выполненных работ по государственным контрактам на ремонт пожарной и автомобильной техники, а также перевозку личного состава, которые заключили с ГУ МЧС России по Ивановской области. Всего сумма взятки должна была составить 240 тысяч рублей.
Суда приговорил Коновалова к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать должности, связанные с функциями представителя власти и выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 2 года.
Парламентская газета: последние новости
В Ставрополе на сотрудника УФСИН завели дело из-за траты отпускных не по назначению В Ставрополе женщина получила гнойное воспаление после посещения косметолога В Екатеринбурге мать и сын приговорены к 16,5 и 15,5 года за убийство почтальона из-за пенсий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России741
Авиаудару по Сирии нашли объяснение51
Акции Сбербанка рухнули159
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»187
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение