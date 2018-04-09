В Ивановской области сотруднику ГУ МЧС дали 5 лет за взятки по госконтрактам

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела материально-технического обеспечения, развития инфраструктуры и размещения заказов ГУ МЧС России по Ивановской области Алексею Коновалову. Его признали виновным в получении взятки, совершённом в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в январе 2016 года Коновалов вместе с соучастником, которому ранее судом уже вынесен обвинительный приговор, получил часть взятки в сумме 80 тысяч рублей от представителя ООО «Гиперион» и ООО «Хорс» за помощь в подписании актов выполненных работ по государственным контрактам на ремонт пожарной и автомобильной техники, а также перевозку личного состава, которые заключили с ГУ МЧС России по Ивановской области. Всего сумма взятки должна была составить 240 тысяч рублей.

Суда приговорил Коновалова к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденного лишили права занимать должности, связанные с функциями представителя власти и выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и органах местного самоуправления на срок 2 года.