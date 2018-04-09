Добротный улов: в Башкирии полицейские задержали трех браконьеров

Трое рыбаков решили заняться ловлей раков на реке Белая в Краснокамском районе, но о том, что это незаконно они не подумали. После очередного улова полицейские задержали браконьеров. С места происшествия следственно-оперативной группой изъято более 1 тысячи раков, снасти и снаряжение для подледного лова. Также представители закона изъяли GPS-навигатор, для нахождение ранее заготовленных лунок, в которых устанавливались раколовки и сети.

— По предварительным данным следствия, улов предназначался для продажи в различных торговых точках и ресторанах Уфы Казани , а также Москвы . Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность по отлову и продаже раков с декабря 2017 года, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых, 35-летний начальник промыслового участка местного рыбного хозяйства, задержан. Его сообщники находятся под подпиской о невыезде.