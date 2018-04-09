«Тихий, спокойный парень»: знакомые пострадавшего от нападения с Москве прокомментировали конфликт

Знакомые молодого человека, на которого напали на улице Гарибальди в Москве , охарактеризовали его как «тихого и спокойного» парня. Об этом они сообщили «360».

Знакомый жертвы сообщил, что пострадавший не был конфликтным человеком и добавил, что в университете у него никогда не было нареканий от преподавательского состава.

Знаю его за время учебы. Тихий, спокойный парень. С преподавателями даже не было стычек никаких

— Андрей, знакомый нападавшего.

Другой знакомый молодого человека, ставшего жертвой агрессора, дал стопроцентную гарантию того, что пострадавший не мог спровоцировать конфликт.

Он не стал бы ввязываться в конфликт 100%

— Николай, знакомый пострадавшего.

Житель Москвы, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Он целился в область лица. Преступление произошло в воскресенье, 8 апреля. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Он напал на своих жертв у подъезда, после чего сын попытался скрыться от него в продуктовом магазине, но обидчик догнал его и начал избивать битой. Раненый получил травмы головы и туловища.

Следователи назначили проведение ряда судебных экспертиз, в том числе психического здоровья подозреваемого в нападении на улице Гарибальди в Москве.