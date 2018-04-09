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«Тихий, спокойный парень»: знакомые пострадавшего от нападения с Москве прокомментировали конфликт
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«Тихий, спокойный парень»: знакомые пострадавшего от нападения с Москве прокомментировали конфликт 

360tv.ru 2 часа назад
Знакомые молодого человека, на которого напали на улице Гарибальди в Москве, охарактеризовали его как «тихого и спокойного» парня. Об этом они сообщили «360».
Знакомый жертвы сообщил, что пострадавший не был конфликтным человеком и добавил, что в университете у него никогда не было нареканий от преподавательского состава.
Знаю его за время учебы. Тихий, спокойный парень. С преподавателями даже не было стычек никаких
— Андрей, знакомый нападавшего.
Другой знакомый молодого человека, ставшего жертвой агрессора, дал стопроцентную гарантию того, что пострадавший не мог спровоцировать конфликт.
Он не стал бы ввязываться в конфликт 100%
— Николай, знакомый пострадавшего.
Житель Москвы, находясь у подъезда жилого дома по улице Гарибальди, напал на проходящую мимо женщину с сыном и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Он целился в область лица. Преступление произошло в воскресенье, 8 апреля. Подозреваемым оказался 46-летний мужчина. Он напал на своих жертв у подъезда, после чего сын попытался скрыться от него в продуктовом магазине, но обидчик догнал его и начал избивать битой. Раненый получил травмы головы и туловища.
Следователи назначили проведение ряда судебных экспертиз, в том числе психического здоровья подозреваемого в нападении на улице Гарибальди в Москве.
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