Мужчину насмерть забили поленом и кочергой в Нижегородской области

Против собутыльника скончавшегося нижегородца завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщает СУ СК по региону.

В ночь на 6 апреля односельчане распивали спиртные напитки в одном из домов деревни Тюрина Борского района. Следствие считает, что 41-летний мужчина жестоко избил приятеля, обидевшись на оскорбления в свой адрес. От множественных ударов поленом и металлической кочергой по голове потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый признал свою вину. В настоящий момент он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены.