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Мужчину насмерть забили поленом и кочергой в Нижегородской области
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Мужчину насмерть забили поленом и кочергой в Нижегородской области 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Против собутыльника скончавшегося нижегородца завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», сообщает СУ СК по региону.
В ночь на 6 апреля односельчане распивали спиртные напитки в одном из домов деревни Тюрина Борского района. Следствие считает, что 41-летний мужчина жестоко избил приятеля, обидевшись на оскорбления в свой адрес. От множественных ударов поленом и металлической кочергой по голове потерпевший скончался на месте.
Подозреваемый признал свою вину. В настоящий момент он заключен под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены.
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