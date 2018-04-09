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В Сургуте полицейские нашли «синтетику» в пене для бритья
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В Сургуте полицейские нашли «синтетику» в пене для бритья 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
6 апреля 2018 года на глаза транспортным полицейским попался интересный персонаж. При обходе вокзала сотрудники полиции заметили пьяного мужчину. Патрульные задержали невменяемого пассажира за нетрезвое состояние в общественном месте.
В линейном отделе полицейские досмотрели задержанного. Неожиданная находка нашлась в сумочке для туалетных принадлежностей. Под крышкой пены для бритья лежал прозрачный пакетик с зелёным порошком. Позже экспертиза показала, что это синтетический наркотик массой чуть больше грамма, что уже крупный размер. Сам мужчина был под действием этого наркотика. Теперь ему может грозить тюремный срок за незаконную покупку, хранение и перевозку наркотиков в крупном размере.
Интересно, что задержанный, долгое время работал вахтовым методом в городе Губкинский (ЯНАО) больше известном по железнодорожной станции Пурпе. В день задержания мужчина вернулся домой к жене. Однако, теперь он может ещё долго не увидеть семью и работу. Если суд назначит наказание по всей строгости закона.
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