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Калининградец в суде доказал, что его автомобиль не существует
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Калининградец в суде доказал, что его автомобиль не существует 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жителю Калининграда в суде пришлось доказывать, что его автомобиль, разбитый в ДТП 20 лет назад, не существует. Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.
Калининградец много лет назад был владельцем «Ауди 200». Но в 1998 году он лишился машины, попав в аварию в Беларуси. Восстанавливать авто было бессмысленно, поэтому его просто ввезли в Калининград, разобрали и продали на запчасти. Объявления об этом владелец подавал в газеты.
Но никаких документов о факте утилизации транспортного средства у мужчины не было. Когда же он обратился в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его утратой в результате ДТП, то получил отказ. Выяснилось, что еще в 2005 году приставы наложили запрет на любые регистрационные действия. Кстати, все это время ФНС продолжала начислять транспортный налог.
«В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение факт уничтожения вышеуказанного транспортного средства в 1998 году в результате дорожно-транспортного происшествия. Поскольку автомобиль фактически отсутствует во владении истца, суд счел обоснованными его требования», — сообщили в пресс-службе суда.
Решение не вступило в законную силу.
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