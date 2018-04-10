Калининградец в суде доказал, что его автомобиль не существует

Жителю Калининграда в суде пришлось доказывать, что его автомобиль, разбитый в ДТП 20 лет назад, не существует. Подробности рассказали в пресс-службе областного суда. Калининградец много лет назад был владельцем «Ауди 200». Но в 1998 году он лишился машины, попав в аварию в Беларуси . Восстанавливать авто было бессмысленно, поэтому его просто ввезли в Калининград, разобрали и продали на запчасти. Объявления об этом владелец подавал в газеты. Но никаких документов о факте утилизации транспортного средства у мужчины не было. Когда же он обратился в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его утратой в результате ДТП, то получил отказ. Выяснилось, что еще в 2005 году приставы наложили запрет на любые регистрационные действия. Кстати, все это время ФНС продолжала начислять транспортный налог. «В ходе судебного разбирательства нашел свое подтверждение факт уничтожения вышеуказанного транспортного средства в 1998 году в результате дорожно-транспортного происшествия. Поскольку автомобиль фактически отсутствует во владении истца, суд счел обоснованными его требования», — сообщили в пресс-службе суда. Решение не вступило в законную силу.