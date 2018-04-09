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Желая получить кредит как можно скорее, вологжане отдали мошеннику почти 50 тысяч рублей
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Желая получить кредит как можно скорее, вологжане отдали мошеннику почти 50 тысяч рублей 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Сразу несколько обращений приняли вологодские полицейские. Своих жертв злоумышленник искал в Интернете. Он выбирал тех пользователей, которые оставляли посты и запросы о том, как обойти плохую кредитную историю.
По номерам телефонов, которые оставляли в Интернете сами пользователи, мужчина звонил им и представлялся сотрудником службы безопасности одного из крупных банков. За определенную сумму он обещал помочь решить вопрос с получением кредита. Но как только будущие заемщики переводили деньги, мужчина переставал выходить на связь.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Вытегорского района Вологодской области, 1973 г. р., ранее судимый за подобные преступления. Мужчина сознался в содеянном», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.
По такой схеме мошеннику удалось обмануть 14 человек. 6 из них проживают в Вологодской области. В среднем каждый отдал незнакомцу около 8 тысяч рублей.
Возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.
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