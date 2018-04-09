Желая получить кредит как можно скорее, вологжане отдали мошеннику почти 50 тысяч рублей

Сразу несколько обращений приняли вологодские полицейские. Своих жертв злоумышленник искал в Интернете. Он выбирал тех пользователей, которые оставляли посты и запросы о том, как обойти плохую кредитную историю.

По номерам телефонов, которые оставляли в Интернете сами пользователи, мужчина звонил им и представлялся сотрудником службы безопасности одного из крупных банков. За определенную сумму он обещал помочь решить вопрос с получением кредита. Но как только будущие заемщики переводили деньги, мужчина переставал выходить на связь.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Вытегорского района Вологодской области , 1973 г. р., ранее судимый за подобные преступления. Мужчина сознался в содеянном», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По такой схеме мошеннику удалось обмануть 14 человек. 6 из них проживают в Вологодской области. В среднем каждый отдал незнакомцу около 8 тысяч рублей.

Возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.