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На Кубани бывшая сотрудница полиции с сообщницей пойдут под суд за взяточничество
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На Кубани бывшая сотрудница полиции с сообщницей пойдут под суд за взяточничество 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апреля — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшей начальника отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району и ее знакомой. Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и покушение на посредничество во взяточничестве (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ) соответственно. Передача денег проходила под контролем оперативных сотрудников краевого УФСБ. Посредницу задержали с поличным.
В 2017 году сотрудники отдела по вопросам миграции выявила нарушения пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. Их должен был поставить на учет индивидуальный предприниматель, на которого они работали, но не сделал этого.
В отношении него были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Материалы сотрудники передали начальнице отдела. Она решила «закрыть» глаза на нарушения и заработать на предпринимателе. В качестве сообщницы работница полиции привлекла к делу свою знакомую. Та встретилась с бизнесменов и озвучила сумму. За 2,5 миллиона рублей ему предложили «откупиться» от привлечения к административной ответственности.
Мужчина согласился, но сообщил о факте коррупции в уполномоченные ведомства.
Посредницу задержали сотрудники краевого УФСБ.
— Осознав тяжесть совершенного преступления и желая смягчить свою вину, женщина выразила желание активно способствовать раскрытию преступления и дала добровольное согласие на проведение оперативно-розыскных мероприятий по изобличению начальника Отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району в получении взятки, встретившись с которой 17 мая 2017 года передала указанную денежную сумму. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по КК.
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