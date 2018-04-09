На Кубани бывшая сотрудница полиции с сообщницей пойдут под суд за взяточничество

В 2017 году сотрудники отдела по вопросам миграции выявила нарушения пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ . Их должен был поставить на учет индивидуальный предприниматель, на которого они работали, но не сделал этого.

В отношении него были составлены протоколы о привлечении к административной ответственности. Материалы сотрудники передали начальнице отдела. Она решила «закрыть» глаза на нарушения и заработать на предпринимателе. В качестве сообщницы работница полиции привлекла к делу свою знакомую. Та встретилась с бизнесменов и озвучила сумму. За 2,5 миллиона рублей ему предложили «откупиться» от привлечения к административной ответственности.

Мужчина согласился, но сообщил о факте коррупции в уполномоченные ведомства.

Посредницу задержали сотрудники краевого УФСБ.

— Осознав тяжесть совершенного преступления и желая смягчить свою вину, женщина выразила желание активно способствовать раскрытию преступления и дала добровольное согласие на проведение оперативно-розыскных мероприятий по изобличению начальника Отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Брюховецкому району в получении взятки, встретившись с которой 17 мая 2017 года передала указанную денежную сумму. — Говорится в официальном релизе СУ СК РФ по КК.