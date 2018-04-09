Полицейские Дмитровского района задержали подозреваемую в краже 450 тысяч рублей 

Оперативники Дмитровского района задержали 40-летнюю жительницу столицы по подозрению в краже 450 тысяч рублей. Как сообщил источник в УВД по САО, ранее москвичка уже привлекалась к уголовной ответственности.
— Заявление о краже поступило от 48-летнего москвича, проживающего на Клязьминской улице. По его словам, после ухода знакомой из его квартиры он обнаружил пропажу денежных средств. Материальный ущерб составил 450 тысяч рублей, — уточнил источник.
Похищенное изъять не удалось.
Следственным отделением ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая заключена под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ. (мю)