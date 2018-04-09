Ещё
Полицейские Дмитровского района задержали подозреваемую в краже 450 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские Дмитровского района задержали подозреваемую в краже 450 тысяч рублей 

Управа района Дмитровский города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Оперативники Дмитровского района задержали 40-летнюю жительницу столицы по подозрению в краже 450 тысяч рублей. Как сообщил источник в УВД по САО, ранее москвичка уже привлекалась к уголовной ответственности.
— Заявление о краже поступило от 48-летнего москвича, проживающего на Клязьминской улице. По его словам, после ухода знакомой из его квартиры он обнаружил пропажу денежных средств. Материальный ущерб составил 450 тысяч рублей, — уточнил источник.
Похищенное изъять не удалось.
Следственным отделением ОМВД России по Дмитровскому району возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая заключена под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
В столице завершается благоустройство площади Тверской Заставы На Ангарской улице будут строить спорткомплекс с медицинским центром Собянин поддержал идею круглосуточной работы метро по большим праздникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России279
Курс доллара преодолел новый рубеж213
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины82
Санкции обрушили российский рынок581
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение