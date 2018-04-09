Ещё
Жителя Югры судят за недонесение о планах знакомого примкнуть к боевикам на Ближнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Югры судят за недонесение о планах знакомого примкнуть к боевикам на Ближнем Востоке 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, не сообщившего о планах своего знакомого примкнуть к незаконному вооруженному формированию на Ближнем Востоке.
«В ходе расследования данного уголовного дела следователем СЧ СУ УМВД России по округу установлено, что один из друзей обвиняемого знал о намерениях подозреваемого принять участия в боевых действиях на территории иностранного государства, и не сообщил о данном факте в правоохранительные органы», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).
Его знакомый, пытавшийся выехать на Ближний Восток, уже признан виновным в покушении на участие в незаконном вооруженном формировании и приговорен к четырем годам лишения свободы.
«За несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях, об известных вам фактах совершения или подготовки к совершению преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 1 года», — подчеркивают в ведомстве.
Фото Евгения Поторочина
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пермского бизнесмена будут судить за «бинарные опционы» В Нефтеюганске возбуждены три новых уголовных дела о взяточничестве высокопоставленных полицейских В Ленобласти нашли лодку с телами мертвых мигрантов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России279
Курс доллара преодолел новый рубеж213
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины82
Санкции обрушили российский рынок581
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение