Жителя Югры судят за недонесение о планах знакомого примкнуть к боевикам на Ближнем Востоке

Югре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, не сообщившего о планах своего знакомого примкнуть к незаконному вооруженному формированию на Ближнем Востоке.

«В ходе расследования данного уголовного дела следователем СЧ СУ УМВД России по округу установлено, что один из друзей обвиняемого знал о намерениях подозреваемого принять участия в боевых действиях на территории иностранного государства, и не сообщил о данном факте в правоохранительные органы», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

Его знакомый, пытавшийся выехать на Ближний Восток, уже признан виновным в покушении на участие в незаконном вооруженном формировании и приговорен к четырем годам лишения свободы.

«За несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлениях, об известных вам фактах совершения или подготовки к совершению преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 1 года», — подчеркивают в ведомстве.