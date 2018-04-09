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В Железногорске за убийство супруги задержан мужчина
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В Железногорске за убийство супруги задержан мужчина 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Железногорска задержан за убийство супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Железногорец позвонил в полицию и сообщил, что его жена мертва. Стражи порядка выехали на место происшествия, обнаружив там тело 55-летней женщины с признаками насильственной смерти. Они заподозрили мужа, но тот отрицал свою вину. Однако тщательно обследовав место происшествия, полицейские собрали неопровержимые улики, доказывавшие причастность супруга к смерти женщины. Под тяжестью доказательств подозреваемый признал свою вину и рассказал о содеянном.
Мужчине грозит 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Недавно мы рассказывали, что в убийстве брата уличили 41-летнего красноярца. Мужчина-трезвенник напал с ножом на пьющего брата, убил его, расчленил тело и вынес из квартиры. В полицию о пропаже сына заявила мать братьев. Мотивом преступления послужил алкоголизм младшего родственника, в то время как старший вообще не употреблял спиртное, а жили они в одной квартире.
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