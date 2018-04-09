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Под суд отданы подрядчики строительства петербургского метро, обвиняемые в неуплате 708 миллионов рублей налогов
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Под суд отданы подрядчики строительства петербургского метро, обвиняемые в неуплате 708 миллионов рублей налогов 

Интересант 37 минут назад
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и бизнесмена Олега Хорева.
Как утверждают следователи, Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов своей компанией на 708 миллионов рублей. Для этого была создана фиктивная документация о выполнении работ по строительству петербургского метрополитена фирмами-однодневками. На ее основании в налоговых декларациях ЗАО «СМУ-11 Метрострой» за 2011 — 2013 годы были указаны заведомо ложные сведения.
Морозов и Хорев обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов») и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Пособничество в уклонении от уплаты налогов»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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