В Крыму ребенка убило током

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 апр — РИА Новости Крым . Следственные органы Раздольненского района Крыма возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка от удара электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

"По данным следствия, 7 апреля 2018 года двое малолетних мальчиков закидывали медную проволоку на провода линии электропередач. В результате чего от поражения электрическим током на месте происшествия один ребенок скончался, другой находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь", — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».