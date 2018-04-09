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В Крыму ребенка убило током
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В Крыму ребенка убило током 

РИА Новости Крым 38 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Следственные органы Раздольненского района Крыма возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка от удара электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.
"По данным следствия, 7 апреля 2018 года двое малолетних мальчиков закидывали медную проволоку на провода линии электропередач. В результате чего от поражения электрическим током на месте происшествия один ребенок скончался, другой находится в медицинском учреждении, где ему оказывается помощь", — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
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