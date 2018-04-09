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В Саратове бывший следователь ГСУ отправится в колонию за взятку
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В Саратове бывший следователь ГСУ отправится в колонию за взятку 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы территориального управления СКР, с 22 июля по 16 августа 2017 года, во время встреч с обвиняемым, следователь требовал от него передачи взятки. Незаконное вознаграждение в сумме 100 000 рублей предназначалось за частичное прекращение в отношении него уголовного преследования.
«Днем 29 августа 2017 года, действуя в рамках проводимых региональным УФСБ оперативно-розыскных мероприятий, мужчина передал полицейскому деньги в сумме 100 000 рублей, после чего противоправные действия сотрудника ГСУ ГУ МВД были пресечены», — говорится в сообщении.
Суд приговорил экс-следователя к 3,3 года лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил занимать должности в госслужбе и органах местного самоуправления сроком на 2 года. Мужчина также ыл лишен звания капитана юстиции.
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