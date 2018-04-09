В Саратове бывший следователь ГСУ отправится в колонию за взятку

По данным пресс-службы территориального управления СКР, с 22 июля по 16 августа 2017 года, во время встреч с обвиняемым, следователь требовал от него передачи взятки. Незаконное вознаграждение в сумме 100 000 рублей предназначалось за частичное прекращение в отношении него уголовного преследования.

«Днем 29 августа 2017 года, действуя в рамках проводимых региональным УФСБ оперативно-розыскных мероприятий, мужчина передал полицейскому деньги в сумме 100 000 рублей, после чего противоправные действия сотрудника ГСУ ГУ МВД были пресечены», — говорится в сообщении.