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В ЕС обезвредили группировку, отмывавшую деньги за наркотики через биткоины
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В ЕС обезвредили группировку, отмывавшую деньги за наркотики через биткоины 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Европол сообщил об аресте 11 человек и проведении следственных действий в отношении еще 137 подозреваемых в рамках совместной операции Испании, Финляндии и США против преступной группировки, отмывавшей через криптовалюту вырученные от торговли наркотиками средства.
По сообщению Европола, которое поступило в понедельник в РИА Новости, операция координировалась европейским агентством, проводилась силами испанских и финских правоохранителей, а также при поддержке следственных органов США.
"Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений… 11 человек были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования", — говорится в сообщении.
Члены преступного сообщества, используя кредитные карты и криптовалюту биткоин, отмывали деньги, полученные другими организованными преступными группами, которые зарабатывали на продаже наркотиков. В общей сложности, на банковские счета было переведено 8 миллионов евро.
"Благодаря сотрудничеству с финскими властями, сотрудники полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии… Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские песо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день", — сообщили в Европоле.
Европол оказывает содействие сотрудникам национальных правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют организованными преступными организациями.
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