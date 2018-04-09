В Урюпинске задержан подозреваемый в поджоге автомобилей

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пожар произошел накануне ночью на улице Попова. Во дворах полыхали автомобили ВАЗ-21140 и ВАЗ-21150. Когда огонь был полностью потушен, эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

— Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в умышленном уничтожении имущества в тот же день. Им оказался 42-летний неработающий, ранее судимый за тяжкое преступление местный житель, — пояснили РИА34 в региональном Главке полиции. — Мужчина сознался во всем, пояснив, что совершил поджог машин без причины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Пироману грозит до пяти лет лишения свободы.