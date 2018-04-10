Мера пресечения обвиняемым в причинении смертельной травмы 9-месячному ребенку — домашний арест

Дело возбуждено по факту причинения тяжелой травмы 9-месячной девочке в результате падения наледи с крыши многоэтажного дома. 5 апреля 2018 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка в больнице скончалась. Генеральному директору и инженеру управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, с крыши которого, предположительно, на ребенка упала наледь, предъявлено первоначальное обвинение по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, в нарушение нормативных требований работниками управляющей компанией очистка от снега кровли дома №111 по улице Маршала Рыбалко в городе Перми своевременно не производилась. В результате 2 апреля 2018 года снежная наледь, которая образовалась на крыше, упала вниз и смертельно травмировала 9-месячную девочку, находившуюся в коляске во время прогулки с мамой в непосредственной близости от дома. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.