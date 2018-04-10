В следственном отделе по Кировскому району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).
Дело возбуждено по факту причинения тяжелой травмы 9-месячной девочке в результате падения наледи с крыши многоэтажного дома. 5 апреля 2018 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка в больнице скончалась. Генеральному директору и инженеру управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, с крыши которого, предположительно, на ребенка упала наледь, предъявлено первоначальное обвинение по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, в нарушение нормативных требований работниками управляющей компанией очистка от снега кровли дома №111 по улице Маршала Рыбалко в городе Перми своевременно не производилась. В результате 2 апреля 2018 года снежная наледь, которая образовалась на крыше, упала вниз и смертельно травмировала 9-месячную девочку, находившуюся в коляске во время прогулки с мамой в непосредственной близости от дома. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.