СК возбудил уголовное дело о госпитализации 13 школьников в Челябинской области

Об этом сообщает издание NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

«Утром 6 апреля из школы Нагайбакского района в больницу попали 13 школьников от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»», — пишет издание.

9 детей выписаны, 4 ребенка остаются в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в школе. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения.

Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.