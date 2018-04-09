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СК возбудил уголовное дело о госпитализации 13 школьников в Челябинской области
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СК возбудил уголовное дело о госпитализации 13 школьников в Челябинской области 

Rambler News Service 56 минут назад
Об этом сообщает издание NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
«Утром 6 апреля из школы Нагайбакского района в больницу попали 13 школьников от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»», — пишет издание.
9 детей выписаны, 4 ребенка остаются в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания.
В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые исследования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в школе. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного учреждения.
Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.
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